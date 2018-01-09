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Сбежавшего после ссоры подростка нашли в московском тоннеле

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Сотрудники ГИБДД нашли в тоннеле и вернули семье подростка, убежавшего из дома после ссоры с родителями. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет в воскресенье, 14 января, ТАСС.

«Правоохранители обнаружили 13-летнего мальчика в легкой одежде в Новоарбатском тоннеле», — рассказала она. Ребенка на патрульной машине привезли в подразделение ГИБДД, где оказали ему помощь, предоставили обогрев и горячие напитки, а затем установили личность и место жительства.

Как выяснилось, вечером мальчик ушел из дома после ссоры с родителями. Полицейские провели беседу с его родными, напомнив о недопустимости подобных случаев и необходимости повышения контроля за поведением сына. Затем ребенка передали семье. Когда именно это произошло, не уточняется.

13 января сообщалось, что спасатели вытащили подротков-рыбаков из полыньи на юге столицы. Молодые люди застряли на лодке в районе Коломенской набережной. Их достали при помощи спасательного оборудования, а затем передали сотрудникам скорой помощи для осмотра.

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