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Московским школьникам упростили жизнь

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Ученики московских школ смогут выполнять часть домашних заданий онлайн. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте мэр столицы Сергей Собянин.

«В Московской электронной школе появилась удобная функция, сейчас ее тестируют. Ученики смогут выполнять домашние задания в системе #МЭШ, а учителя там же проверять и делиться медиаматериалами», — пояснил градоначальник.

По его словам, подобная возможность позволит и школьникам, и учителям существенно экономить время.

На портале МЭШ учителя могут прикрепить к домашнему заданию электронные учебники, а также образовательные приложения, видео, аудиозаписи и тесты. Кроме того, система позволяет педагогам проверять результаты работы учащихся и выставлять им оценки.

«Московская электронная школа» — общегородская платформа, которая позволяет учителям и ученикам пользоваться электронными образовательными материалами, а также электронным журналом и дневником.

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