Сентябрь немного не дотянул до температурного рекорда времен Сталина

Минувший сентябрь в Москве был аномально теплым. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха была выше нормы в среднем на 3,6 градуса. «Таким образом, этот сентябрь стал вторым после 1938 года, когда аномалия температуры составила 3,8 градуса», — отметили синоптики.

По данным специалистов, осадков за месяц выпало больше нормы. На главной станции ВДНХ зафиксирован показатель 78 миллиметров при месячной норме 65 миллиметров. Минимальная температура воздуха (минус 0,4 градуса) отмечалась 30 сентября, а максимальная (26,4 градуса) — 5 сентября.

«Тепло задержалось в столице дольше положенного времени, а потом резко похолодало. И уже в последнюю неделю месяца температура воздуха была немного ниже привычных значений», — заключили синоптики.

Ранее сообщалось, что дождливая погода вернется в столицу со вторника, 2 октября. На характер погоды начнет оказывать влияние атмосферный фронт, с запада появятся плотные облака, пройдут небольшие дожди.