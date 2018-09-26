Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Сентябрь немного не дотянул до температурного рекорда времен Сталина

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Минувший сентябрь в Москве был аномально теплым. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха была выше нормы в среднем на 3,6 градуса. «Таким образом, этот сентябрь стал вторым после 1938 года, когда аномалия температуры составила 3,8 градуса», — отметили синоптики.

По данным специалистов, осадков за месяц выпало больше нормы. На главной станции ВДНХ зафиксирован показатель 78 миллиметров при месячной норме 65 миллиметров. Минимальная температура воздуха (минус 0,4 градуса) отмечалась 30 сентября, а максимальная (26,4 градуса) — 5 сентября.

«Тепло задержалось в столице дольше положенного времени, а потом резко похолодало. И уже в последнюю неделю месяца температура воздуха была немного ниже привычных значений», — заключили синоптики.

Ранее сообщалось, что дождливая погода вернется в столицу со вторника, 2 октября. На характер погоды начнет оказывать влияние атмосферный фронт, с запада появятся плотные облака, пройдут небольшие дожди.

Читайте также
Самое читаемое
«Заказывали поросенка с кашей, ящик вина и полбочки солений»
Фастфуд, слоуфуд и веганская еда дореволюционной Москвы
29 сентября
«Мы делаем этаж открытым для всех»
Австралийский способ сэкономить и построить доступное жилье
25 сентября
Типа этого
Как будут выглядеть дома и мебель россиян в ближайшем будущем
Cегодня
«На втором этаже разрешалось курить»
Зачем появлялись и почему исчезли двухэтажные троллейбусы
27 сентября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter