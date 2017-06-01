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Сезон клубники начался в Москве

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В столице открылся сезон клубники: начали работать уже более 80 торговых точек, где можно приобрести ягоды из разных российских регионов. Об этом в пятницу, 2 июня, как сообщает «Интерфакс», рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Со 2 июня стартовал традиционный фестиваль продажи садовой клубники и земляники. По 150 адресам будет продаваться ягода. Из 150 точек уже начали работать 84», — отметил Немерюк, уточнив, что остальные точки откроются, когда в городе окончательно установится теплая погода.

Цены на ягоды, по словам Немерюка, будут варьироваться от 200 до 350 рублей за килограмм.

Сейчас горожане уже могут купить клубнику, выращенную в южных регионах России, — Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. Подмосковные же ягоды из совхоза имени Ленина появятся на прилавках несколько позже, когда в столичном регионе станет теплее. Приобрести их можно будет по 50 адресам.

Жаркая погода до плюс 30 градусов, по прогнозам синоптиков, придет в Москву к концу следующей недели.

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