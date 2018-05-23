Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Шаурма разобщила москвичей

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Жители одной из московских многоэтажек на севере города подверглись нашествию крыс и насекомых. Горожане уверены, что вредители появились из-за палатки с шаурмой, расположенной на первом этаже дома, передает телеканал РЕН ТВ.

«Свежая, ароматная, горячая выпечка так и манит посетителей пекарни, вот только клиенты ее не покупают», — говорится в репортаже канала. Закадровый голос сопровождает видео, на котором запечатлен прилавок с товарами, по которому бегают тараканы.

Кроме того, рядом с многоэтажкой появились крысы. По словам корреспондента, лужайка перед домом «превратилась в настоящий город грызунов»: трупы отравленных животных лежат прямо на газоне.

Владельцы торговой точки уверены, что это провокация. Директор палатки заявила, что не понимает, откуда взялась живность. По ее словам, санитарную обработку проводили несколько дней назад. Собственники квартир написали заявление в Роспотребнадзор.

Читайте также
Самое читаемое
«Успешных историй много»
Эти горожане борются за свои права и побеждают. Но как?
Cегодня
«Он просто не может таким не быть»
ЧТЕНИЕ: Как хаос стал городской нормой
27 мая
«Сам сел, всех друзей сдал, еще и их дожали»
Художник Миша Мост комментирует новый законе о граффити
25 мая
«Город сам по себе считается местом конфликта»
Как не рискуя здоровьем добиться отмены строительства или вырубки парка
24 мая
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter