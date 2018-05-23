Шаурма разобщила москвичей

Жители одной из московских многоэтажек на севере города подверглись нашествию крыс и насекомых. Горожане уверены, что вредители появились из-за палатки с шаурмой, расположенной на первом этаже дома, передает телеканал РЕН ТВ.

«Свежая, ароматная, горячая выпечка так и манит посетителей пекарни, вот только клиенты ее не покупают», — говорится в репортаже канала. Закадровый голос сопровождает видео, на котором запечатлен прилавок с товарами, по которому бегают тараканы.

Кроме того, рядом с многоэтажкой появились крысы. По словам корреспондента, лужайка перед домом «превратилась в настоящий город грызунов»: трупы отравленных животных лежат прямо на газоне.

Владельцы торговой точки уверены, что это провокация. Директор палатки заявила, что не понимает, откуда взялась живность. По ее словам, санитарную обработку проводили несколько дней назад. Собственники квартир написали заявление в Роспотребнадзор.