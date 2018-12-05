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Школьники прокатились в кабине машиниста московского метро

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Столичная полиция задержала двух школьников, которые проникли в кабину машиниста и проехали одну станцию. Об этом в понедельник, 10 декабря, «Российской газете» сообщил начальник пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел 9 декабря около 16:00. На станции метро «Пролетарская» были задержаны двое подростков 14 и 15 лет, которые пробрались в кабину машиниста в последнем вагоне поезда. По предварительным данным, это произошло во время движения между станциями.

Сообщается, что были составлены протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»), так как молодых людей пока нельзя привлечь к ответственности ввиду возраста.

4 декабря на одной из станций столичной подземки были замечены пассажиры с деревянным гробом. В пресс-службе подземки уточнили, что груз не относился к числу запрещенных и был дополнительно оплачен.

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