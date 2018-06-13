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Школьников и учителей захотели научить защищаться

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Член координационного совета негосударственной сферы безопасности (НСБ) России Владимир Каширов предложил ввести в школьную программу курсы самообороны для преподавателей и учащихся. Об этом он написал в письме на имя министра просвещения России Ольги Васильевой, передает агентство «Москва».

В письме говорится, что гильдия НСБ приступила к созданию базового курса комплексной самообороны для преподавателей и учащихся. В него включены физическая подготовка, а также основы медицины, прикладной психологии и инструктаж о правильном взаимодействии с правоохранительными органами в чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что речь идет об изменении программы урока «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), а не об отдельном школьном предмете. «Наработки к данному проекту с начала 2018 года успешно реализуются нами в пилотных мастер-классах для ряда школ Москвы и Московской области», — сообщается в письме.

Авторы инициативы полагают, курсы самообороны помогут педагогам и ученикам принять правильное решение в случае экстренной ситуации и избежать жертв.

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