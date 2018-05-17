Школьников из области захотели лишить выпускных в Москве

Во время проведения чемпионата мира по футболу рекомендовано ограничить экскурсии по Москве для выпускников подмосковных школ. Об этом сообщила заместитель начальника управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области Наталья Лободенкова, передает ТАСС.

«Минобразования Московской области разослало письмо с рекомендацией ограничить выезды на территорию Москвы в ходе проведения чемпионата мира по футболу. Будет более уточненная информация по выпускным вечерам — будет какая-то коррекция, может быть, будут пешие экскурсии по Москве вместо экскурсий на автобусе», — сказала она.

По словам Лободенковой, мера носит рекомендательный характер, и при желании экскурсии можно будет провести. «Министерство образования направило рекомендательное письмо, но все же хозяева на этом празднике — выпускники и родители, поэтому любому решению, которое будет принято по выезду, будет оказано максимальное содействие», — отметила она.

Школьные выпускные традиционно проходят во второй половине июня.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования будут проводиться на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».