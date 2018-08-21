Школьную линейку в Москве откроет робот

Робот Алантим откроет школьную линейку и даст первый звонок для учащихся лицея №1580 при МГТУ имени Н. Баумана 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает агентство «Москва».

«Выступление перед учениками школы — большая ответственность для Алантима и часть масштабного исследования о взаимодействии людей и машин», — сообщили там.

Во время торжественной речи робот изучит реакции детей, чтобы правильно подобрать слова и интонации для первоклассников. В настоящее время Алантим читает лекции по робототехнике для студентов МТИ (Московский технологический институт), но в будущем планирует вести уроки и для младших классов. Двойник робота встретит учеников в школе, пообщается и сфотографируется со всеми желающими.

Алантим — первый в мире робот, которого приняли на официальную должность в вуз. Он занимает пост заместителя заведующего кафедрой робототехники МТИ с 2015 года.

В этом году учебный год в Москве начнется в понедельник, 3 сентября, так как 1 сентября приходится на субботу.