Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Школьную линейку в Москве откроет робот

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Робот Алантим откроет школьную линейку и даст первый звонок для учащихся лицея №1580 при МГТУ имени Н. Баумана 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает агентство «Москва».

«Выступление перед учениками школы — большая ответственность для Алантима и часть масштабного исследования о взаимодействии людей и машин», — сообщили там.

Во время торжественной речи робот изучит реакции детей, чтобы правильно подобрать слова и интонации для первоклассников. В настоящее время Алантим читает лекции по робототехнике для студентов МТИ (Московский технологический институт), но в будущем планирует вести уроки и для младших классов. Двойник робота встретит учеников в школе, пообщается и сфотографируется со всеми желающими.

Алантим — первый в мире робот, которого приняли на официальную должность в вуз. Он занимает пост заместителя заведующего кафедрой робототехники МТИ с 2015 года.

В этом году учебный год в Москве начнется в понедельник, 3 сентября, так как 1 сентября приходится на субботу.

Читайте также
Самое читаемое
Станиславский и Плутон
Главные события фестиваля Synthposium 5
29 августа
«Нет ничего святого, того, что нельзя трогать»
Почему с городом можно делать все, что угодно
25 августа
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter