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Шум на стройках стал меньше раздражать москвичей

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Количество жалоб москвичей на шум от строек в этом году уменьшилось примерно на 30 процентов. Об этом сообщила начальник управления специализированного надзора Мосгосстройнадзора Наталья Киселева, передает «Интерфакс».

По словам Киселевой, в этом году поступило всего около 950 жалоб, а в прошлом — 1,3 тысячи. «Это неплохой результат. Я понимаю, что во многом это наша заслуга, что количество жалоб сократилось, потому что еще на начальном этапе строительства проводится проверка готовности стройки шуметь, на начальном этапе проводятся совещания рабочих», — сказала она.

Киселева добавила, что по жалобам москвичей строительные площадки проверяют, на них измеряется уровень шума. Если норма превышена, застройщики несут административную ответственность.

В октябре 2017 года в столице зафиксировали на 28 процентов меньше жалоб на торговые и ресторанные сети, чем за аналогичный период прошлого года.

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