Синоптики назвали дату прихода морозов в Москву

Морозы в столичном регионе начнут усиливаться с середины следующей недели. С таким прогнозом выступили специалисты Гидрометцентра России, передает «Интерфакс».

По данным метеорологов, в ночь на воскресенье подморозит до минус 3-5 градусов, днем — от 0 до минус 2 градусов. В ночь на понедельник ожидается 4-6 градусов мороза, днем — не выше минус 1-3 градусов. «Затем жителей Москвы и области ожидает более заметное похолодание, температурный режим к концу ноября будет больше соответствовать второй половине января», — уточнили в Гидрометцентре.

Во вторник, 27 ноября, ночные температуры опустятся до минус 7-9 градусов, днем - минус 2-4, в ночь на среду - минус 7-12, днем - 3-8 градусов мороза. В последние два дня месяца под утро будет подмораживать до минус 9-14 градусов, днем порядка 5-10 градусов мороза.

Существенных осадков не ожидается, если тенденция сохранится, но нынешний ноябрь может войти в число самых сухих за всю историю метеонаблюдений.

По данным портала «Метеоновости», в конце ноября погода в Москве будет соответствовать климатической норме для конца января.