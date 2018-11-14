Синоптики объявили о приходе зимы «тихой сапой»

Высота снежного покрова в Москве достигла четырех сантиметров, это соответствует норме. Об этом сообщает портал «Метеовести».

«Зима тихой сапой проникает в Центральную Россию. В Москве высота снежного покрова выросла до 3-4 сантиметров, что уже соответствует положенному по многолетней норме. Дневные температуры устойчиво остаются в слабоотрицательном секторе», — уточнили синоптики.

Похолодание в столичном регионе будет постепенно усиливаться.

Как сообщалось ранее, во вторник, 27 ноября, ночные температуры опустятся до минус 7-9 градусов, днем — минус 2-4, в ночь на среду — минус 7-12, днем — 3-8 градусов мороза. В последние два дня месяца под утро будет подмораживать до минус 9-14 градусов, днем порядка 5-10 градусов мороза.