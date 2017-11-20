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Синоптики объявили о сдвиге «настоящей» зимы

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Время для сугробов в Москве еще не пришло, сообщил ТАСС директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погоду в Москве определяет противостояние антициклона и циклона, идущего с западной Европы в восточном направлении. По прогнозу синоптиков, решающее влияние окажет все же антициклон.

«Давление будет выше нормы, и поэтому существенных осадков по-прежнему не ожидается. Будет небольшой снег местами в понедельник — среду, со второй половины четверга и в пятницу он сменится мокрым снегом и дождем. Время для сугробов еще не настало, антициклональная погода препятствует образованию осадков», — сказал Вильфанд.

Центр погоды «Фобос» говорил, что метеорологическая зима наступит в Москве 22 ноября. Вместе с тем метеорологи указали, что снежного покрова, который обычно устанавливается к 27 ноября, в эти даты не будет. Ранее Вильфанд объяснял, что зима в российскую столицу начала приходить позже из-за глобальных изменений в климате.

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