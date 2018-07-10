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Синоптики оповестили об окончании лета в Москве

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Климатическое лето в столичном регионе закончилось. До конца недели будет пасмурно и дождливо, температура понизится до нормы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Самое длинное климатическое лето в Москве закончилось. Сегодня, что называется, прощай лето, здравствуй осень. Сказывается влияние атмосферного фронта с юга, поэтому небо заволокли уже облака. Местами брызнут пока что небольшие дожди, дневная температура из-за сокращения притока солнечного тепла будет понижаться», — рассказал он. По прогнозам, в понедельник, 10 сентября ожидается до 21 градуса тепла, будет дуть восточный ветер, скорость достигнет 3-8 метров в секунду.

По словам Тишковца, в течение недели погода будет портиться. «Тем не менее, нужно отметить, что да, температурный фон понизится, но будет в рамках климатической нормы. Облаков будет достаточно много. То есть погода будет напоминать осеннюю. Если завтра еще небольшие дожди, то в среду и четверг дожди уже будут похожи на осенние, проливные, но без экстремальных параметров», — добавил он.

В пятницу погода наладится, а на выходные ожидаются дожди.

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