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Синоптики предсказали дату конца бабьего лета

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Теплая погода в столице закончится в четверг. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает РИА Новости.

«Начиная с пятницы солнце спрячется за облака. На следующей неделе будет ветрено, дожди, дальнейшие колебания температуры с движением в сторону понижения. И снег может пойти, это нормально для нашего климата», — сказала она.

Причиной изменения погоды станет арктический циклон, который придет со стороны Норвегии. Несмотря на это, температура будет выше нормы на три-четыре градуса, что соответствует началу октября.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 19 октября, воздух прогреется до 15 градусов выше нуля, 20 и 21 октября — до плюс 13 градусов. Ожидается облачная и дождливая погода.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что до пятницы включительно в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух будет прогреваться до 14-16 градусов.

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