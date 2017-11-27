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Синоптики рассказали о первых сугробах в Москве

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Высота снежного покрова в Москве за первый день календарной зимы составила 8 сантиметров, сообщили ТАСС в российском Гидрометцентре.

За сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков. «Это первые московские сугробы в этом холодном сезоне», — сказал собеседник агентства, добавив, что из-за оттепели 2 декабря высота сугробов уменьшается.

ТАСС уточняет, что, как правило, к началу декабря значительная часть европейской части России находится под снегом. В средней полосе, в том числе в Московском регионе, снежный покров устанавливается в конце ноября.

Московская осень в 2017 году стала одной из самых теплых за почти 140 лет. Средняя температура оказалась на 1,1 градуса выше нормы.

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