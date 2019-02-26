Синоптики рассказали о погоде на 8 марта

В Международный женский день — 8 марта — в столичном регионе погода будет теплой и комфортной. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По предварительным прогнозам, в праздничный день будет облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Однако, по данным Гидрометцентра России, в пятницу, 8 марта, будет пасмурно и дождливо. При этом, указывают синоптики, в столичном регионе потеплеет до плюс 10.

По прогнозам, в начале рабочей недели ожидается потепление. Температура в городе может подняться до плюс восьми градусов.