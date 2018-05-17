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Скрывающий боль Гарольд приехал в Москву

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Венгр Андраш Арато, прославившийся в сети как герой популярного мема «Гарольд, скрывающий боль», приехал в Москву. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте» в среду, 23 мая.

«Я в Москве», — сообщил Арато и прикрепил к записи свою фотографию на фоне плаката «Я люблю Москву».

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Фото со страницы Андраша Арато во «ВКонтакте»

За час снимок «Гарольда» собрал более 2,7 тысячи лайков. В комментариях пользователи в основном выражали радость по поводу приезда героя мема и активно зазывали его в гости, в том числе и в другие города России.

В феврале сообщалось, что Арато снялся в клипе рок-группы Cloud 9+ на композицию Hide The Pain. Венгр сыграл офисного работника, которого постоянно донимает начальница-тиран. Он не выходил из образа «Гарольда, скрывающего боль».

Венгр Андраш Арато прославился в 2014 году благодаря стоковым фотографиям, на которых он был запечатлен с неестественной улыбкой. Тогда пользователи решили, что под странной усмешкой мужчина скрывает боль и отчаяние. В марте 2016 года «Гарольд» завел личную страницу во «ВКонтакте», из которой все узнали, как мужчину зовут по-настоящему и откуда он родом.

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