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Скрывающий боль Гарольд приехал на ЧМ-2018

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Венгр Андраш Арато, известный в сети как герой популярного мема «Гарольд, скрывающий боль», приехал на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Гарольд приезжает на чемпионат мира», — гласит подпись к видео.

«Слухи оказались правдой, кое-кто позвал меня», — сказал Андраш. На видео он объясняет, что не сможет поддерживать только одну команду, поэтому не будет помогать кому-то конкретно. «Несмотря на это, я приезжаю в Москву, чтобы помочь всем игрокам, футбольным фанатам и, конечно же, тренерам и судьям», — заключил он.

Андраша также заметили около «Лужников». Его фото с одним из волонтеров ЧМ-2018 опубликовали в Telegram-канале 2ch.

Андраш Арато прославился в 2014 году благодаря стоковым фотографиям, на которых он запечатлен с неестественной улыбкой. Тогда пользователи решили, что под странной усмешкой мужчина скрывает боль и отчаяние. В марте 2016 года «Гарольд» завел личную страницу во «ВКонтакте», из которой все узнали, как мужчину зовут по-настоящему и откуда он родом.

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