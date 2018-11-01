Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Слежка за москвичами на дорогах обойдется в миллиард рублей

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы установит еще 200 камер для фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте учреждения.

«Эпоха „Не пропускаю пешехода на «зебре», и мне за это ничего не бывает“ подходит к концу. В 2019 году в столице появятся 200 камер, которые будут фиксировать это нарушение. В первую очередь установим их на тех нерегулируемых переходах, где чаще всего происходят наезды на пешеходов», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, на аренду камер ЦОДД проводит тендер. Стоимость контракта составляет 1,2 миллиарда рублей. Исполнителя по новому тендеру планируется определить в начале декабря. Контракт на аренду камер будет заключен на пять лет, по истечении этого срока техника перейдет в собственность ЦОДД.

В октябре стало известно, что около 15-20 процентов камер фотофиксации в Москве — это муляжи. Встроенные эмиттеры заставляют радар-детекторы реагировать на них, вследствие чего водители начинают соблюдать скоростной режим.

Читайте также
Самое читаемое
«Чертаново знают те, кто и в Москве-то ни разу не был»
Зачем дизайнер делает футболки с названиями непопулярных московских районов
6 ноября
«С левой стороны — ресторан, а с правой — сауна»
Во что превратили порт Хельсинки архитекторы-моржи
4 ноября
«Чувство неподдельной любви к дому»
Преимущества и недостатки интерактивных домов будущего
7 ноября
«Можно забыть о туалете во дворе!»
Эти дома изменили жизнь советского человека
Cегодня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter