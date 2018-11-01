Слежка за москвичами на дорогах обойдется в миллиард рублей

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы установит еще 200 камер для фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте учреждения.

«Эпоха „Не пропускаю пешехода на «зебре», и мне за это ничего не бывает“ подходит к концу. В 2019 году в столице появятся 200 камер, которые будут фиксировать это нарушение. В первую очередь установим их на тех нерегулируемых переходах, где чаще всего происходят наезды на пешеходов», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, на аренду камер ЦОДД проводит тендер. Стоимость контракта составляет 1,2 миллиарда рублей. Исполнителя по новому тендеру планируется определить в начале декабря. Контракт на аренду камер будет заключен на пять лет, по истечении этого срока техника перейдет в собственность ЦОДД.

В октябре стало известно, что около 15-20 процентов камер фотофиксации в Москве — это муляжи. Встроенные эмиттеры заставляют радар-детекторы реагировать на них, вследствие чего водители начинают соблюдать скоростной режим.