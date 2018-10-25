Снег покроет Москву позже обычного

Из-за необычно теплой погоды снежный покров в столице появится позже обычного. Об этом сообщил директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев, передает агентство «Москва».

Как рассказал синоптик, обычно среднесуточная температура в столице опускается ниже нуля в районе 10 ноября. Однако в этом году ближайшая декада по температуре выше климатической нормы.

«Если же говорить про формирование снежного покрова в столичном регионе, то, как правило, это конец третьей декады ноября. Но по сегодняшним прогнозам срок может быть сдвинут дальше — возможно, на неделю по сравнению с многолетними климатическими значениями», — пояснил Киктев.

Ранее сообщалось, что последняя ночь октября стала самой холодной в столичном регионе этой осенью. По данным синоптиков, в Москве температура понизилась до минус двух градусов, по области — до 6,6 градуса.