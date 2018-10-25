Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Снег покроет Москву позже обычного

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Из-за необычно теплой погоды снежный покров в столице появится позже обычного. Об этом сообщил директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев, передает агентство «Москва».

Как рассказал синоптик, обычно среднесуточная температура в столице опускается ниже нуля в районе 10 ноября. Однако в этом году ближайшая декада по температуре выше климатической нормы.

«Если же говорить про формирование снежного покрова в столичном регионе, то, как правило, это конец третьей декады ноября. Но по сегодняшним прогнозам срок может быть сдвинут дальше — возможно, на неделю по сравнению с многолетними климатическими значениями», — пояснил Киктев.

Ранее сообщалось, что последняя ночь октября стала самой холодной в столичном регионе этой осенью. По данным синоптиков, в Москве температура понизилась до минус двух градусов, по области — до 6,6 градуса.

Читайте также
Самое читаемое
По городу на «Иволге»
Что известно о новых городских электропоездах «Иволга» и что их появление означает для Москвы
25 октября
Провести ночь с пользой
Самые интересные мероприятия «Ночи искусств 2018»
30 октября
«Важно понимать пространство целиком»
Британцы изучили свои промзоны и узнали многое
27 октября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter