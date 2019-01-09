Снегопад в Москве побил рекорд

Снегопад в Москве стал рекордным для 13 февраля за всю историю метеонаблюдений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеоновости».

По данным метеорологов, выпало порядка 11 миллиметров осадков. «Прежний рекорд отмечался в 2007 году: 10,1 миллиметра. Причем осадки будут продолжаться», — предупредили специалисты. Сильный снег будет идти еще несколько часов и может принести еще порядка 7 миллиметров осадков.

Как сообщили ранее эксперты центра погоды «Фобос», к утру среды, 13 февраля, в столице выпала пятидневная норма осадков. По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти в Москве в течение всего дня. Предполагается, что в итоге может выпасть до трети месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 миллиметров.