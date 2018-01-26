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«Снегопад века» в Москве унес жизнь одного человека

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Жертвой сильнейшего в истории метеонаблюдений снегопада, который обрушился на Москву, стал один человек. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи», — написал градоначальник. «Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. От деревьев и проводов надо держаться подальше», — добавил он.

При этом число пострадавших от разгула стихии уже выросло до пяти человек, уточнил Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что субботний снегопад в Москве стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам синоптиков, он ослабнет лишь к утру понедельника.

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