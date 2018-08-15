Снесен первый дом по программе реновации

В Москве в рамках программы реновации снесли первую пятиэтажку. Об этом сообщает агентство «Москва».

Дом находился по адресу улица Константина Федина, дом 5. Место сноса пятиэтажки посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что на этом месте построят новый дом в рамках волнового переселения.

Снесенная пятиэтажка была построена в 1961 году. Расселение началось в феврале этого года и завершилось в июле. 80 семей получили новые квартиры в новом доме, расположенном в 200 метрах от старого по адресу 5-я Парковая улица, дом 62Б.

В августе сообщалось, что в 2018 году новое жилье по программе реновации получат жители порядка 40 пятиэтажек. Кроме того, продолжается работа по оптимизации процедур, которые необходимы для строительства по программе реновации.

Программа реновации утверждена 1 августа 2017 года. На данный момент она включает 5171 дом, большинство из них — пятиэтажные хрущевки. Планируется, что новое жилье благодаря программе получат 350 тысяч семей — более миллиона человек.