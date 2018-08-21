Собянин откроет новый участок желтой линии метро

Участок Калининско-Солнцевской линии московского метро могут открыть в четверг, 30 августа. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на сотрудника пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам собеседника агентства, строительные работы на этом участке полностью завершены. «Накануне, во вторник, финальный тестовый поезд прошел всю дистанцию нового участка желтой ветки метро от станции Раменки до Рассказовки , завершив тем самым его окончательную обкатку, подтвердив готовность новых тоннелей, станций и систем к приему пассажиров. Завершение оформления всей необходимой для запуска нового Солнцевского радиуса метро документации займет около суток», — рассказал он. Торжественное открытие семи станций при участии мэра Москвы Сергея Собянина запланировано на четверг, 30 августа.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии включает в себя семь станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Его протяженность составляет более 14 километров. Технический пуск участка состоялся 21 июня.