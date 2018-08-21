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Собянин откроет новый участок желтой линии метро

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Участок Калининско-Солнцевской линии московского метро могут открыть в четверг, 30 августа. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на сотрудника пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам собеседника агентства, строительные работы на этом участке полностью завершены. «Накануне, во вторник, финальный тестовый поезд прошел всю дистанцию нового участка желтой ветки метро от станции Раменки до Рассказовки, завершив тем самым его окончательную обкатку, подтвердив готовность новых тоннелей, станций и систем к приему пассажиров. Завершение оформления всей необходимой для запуска нового Солнцевского радиуса метро документации займет около суток», — рассказал он. Торжественное открытие семи станций при участии мэра Москвы Сергея Собянина запланировано на четверг, 30 августа.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии включает в себя семь станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Его протяженность составляет более 14 километров. Технический пуск участка состоялся 21 июня.

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