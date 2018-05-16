Собянин поможет москвичам отгородиться от автомобилистов

Власти Москвы распространят право получения субсидий на установку шлагбаумов на все районы города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Размер субсидий увеличится с 50 до 100 тысяч рублей за каждый шлагбаум. Право их получения распространится на все районы Москвы. «Пусть жители каждого двора сами решают, нужны им шлагбаумы или нет. Если решат, что нужны, город поможет с деньгами», — отметил мэр. Кроме того, выплачивать субсидию будут авансом.

Собянин также отметил, что принять решение об установке шлагбаумов жильцы могут с помощью системы «Электронный дом» в «Активном гражданине». Также по новому порядку окружные дирекции ЖКХ будут обязаны помогать жителям оформлять документы на субсидии. Самих документов станет меньше.

«Рассчитываю, что новые правила установки шлагбаумов помогут москвичам навести порядок в своих дворах», — заключил мэр.