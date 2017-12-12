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Собянин потребовал найти источник неприятного запаха в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил контролирующим органам найти источник неприятного запаха, который снова появился в столице в четверг, 14 декабря. Об этом градоначальник сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«В ряде районов Москвы вновь появился запах. По данным Мосэкомониторинга, в Кожухово превышен уровень предельно допустимой концентрации примесей в воздухе. Выразил крайнюю озабоченность контролирующим органам и указал на необходимость определить источник выбросов», — написал Собянин.

Ранее в четверг ТАСС сообщил, что Мосэкомониторинг зафиксировал в Москве трехкратное превышение допустимой концентрации сероводорода. По данным ведомства, превышение было зафиксировано преимущественно в Восточном административном округе столицы и было связано с «плохими условиями рассеивания». Уровень содержания других загрязняющих веществ находился в пределах нормы.

В сентябре Росприроднадзор возбудил административные дела по статье 8.21 КоАП РФ («Нарушение правил охраны атмосферного воздуха») после жалоб жителей на выбросы сероводорода в Москве. Массовые жалобы поступали от проживающих в Капотне, Курьяново, Косино, Реутове и Балашихе.

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