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Собянин предложил увековечить ЧМ-2018 на Никольской

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил установить в центре города памятный знак в честь чемпионата мира по футболу. Об этом он написал в своем блоге.

«Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся», — написал он по итогам встречи с москвичами и гостями города.

В комментариях пользователи поддержали эту идею и предложили несколько вариантов, среди них — статуя вратаря российской сборной Игоря Акинфеева, символ чемпионата волк Забивака, а также копия кубка ФИФА.

Глава комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Игорь Воскресенский подчеркнул, что памятник не должен нарушать облик города. «Думаю, некий знак вполне может появиться, но достаточно скромный в смысле размеров. Чтобы исторического облика не нарушать», — рассказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В первые дни чемпионата проход на Красную площадь был ограничен, поэтому болельщики собирались на соседней Никольской улице. С тем пор она стала неофициальной фан-зоной, где футбольные фанаты, горожане и гости города круглосуточно устраивали массовые гулянья.

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