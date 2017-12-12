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Собянин призвал почувствовать проблемы москвичей

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом проекте оказания услуг в многофункциональных центрах «Искренний сервис». Об этом сообщает ТАСС.

О дальнейшем развитии МФЦ Собянин рассказал на форуме руководителей многофункциональных центров «Мои документы», который прошел 13 декабря в инновационном центре «Сколково». По словам мэра, сотрудники могут отходить от стандартных услуг и помогать людям в различных ситуациях.

«Это означает, что вы решили выйти из-за своего барьера и встать рядом с вашим клиентом, почувствовать, что он хочет, какие у него проблемы, и с его стороны посмотреть, какие задачи ему необходимо решать», — отметил Собянин.

Градоначальник отметил, что в центрах госуслуг появится новая штатная система, а фонд заработной платы с 1 января увеличится на 30 процентов. По его словам, это позволит сотрудникам чувствовать себя востребованным на работе в плане профессионального роста.

Правительство Москвы планирует открыть флагманские многофункциональные центры с расширенным перечнем услуг. В них можно будет зарегистрировать транспортное средство, получить паспорт болельщика чемпионата мира по футболу–2018, лицензию на оружие, аттестацию на право управления маломерными судами и многое другое. Один из таких центров в ближайшее время откроется в «Москва-Сити».

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