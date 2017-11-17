Собянин рассказал о безрадостном будущем Москвы без мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что без мигрантов в столице сложится «не очень хорошая» ситуация. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам градоначальника, на сегодняшний день профицит рабочих мест в столице составляет 2,5 миллиона. Часть вакансий закрывается за счет приезжих из других регионов и из Подмосковья, а часть — за счет мигрантов, отметил он.

«Они же приезжают не просто так. Значит, что в Москве есть потребность в них. Есть потребность, которая не закрывается самими москвичами. Если сегодня их выгнать, то ситуация будет не очень хорошая», — пояснил Собянин.

При этом он подчеркнул, что в первую очередь перед властями стоит задача сделать пребывание мигрантов в Москве законным. «У нас нет задачи их адаптировать. И я считаю, что не надо. Не надо такие искусственные потоки создавать, как в Европе. Каждый должен жить в своей стране. Где родился, там и пригодился. В конце концов, если есть возможность приехать сюда в Москву поработать, пусть приезжают, но пусть приезжают легально, пусть платят налоги, пусть ведут себя подобающим образом», — добавил мэр.

В июле сообщалось, что для мигрантов по заказу Многофункционального миграционного центра столицы сняли обучающий короткометражный фильм «В Москву на заработки». Ролик доступен на сайте центра на пяти языках: русском, таджикском, молдавском, узбекском и азербайджанском. В нем рассказывается о процессе оформления рабочего патента.