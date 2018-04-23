Собянин спустился в метро и потерял реальность

Мэр Москвы Сергей Собянин прокатился в столичной подземке и проверил работу бесплатного Wi-Fi в метро. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

На опубликованной фотографии мэр стоит в вагоне среди пассажиров с различными электронными устройствами.

«Гаджеты — все. Реальность — ничто. Проверил: Wi-Fi в мосметро работает», — написал Собянин.

В апреле мэр опроверг слухи, связанные с работой системы распознавания лиц в столичном метро. По его словам, программа стоила не четыре миллиарда рублей, как утверждали в ряде СМИ, а три миллиона. Кроме того, он опроверг сообщения, что с помощью системы удалось поймать первого разыскиваемого подозреваемого — по словам мэра, таких человек уже девять.