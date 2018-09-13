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Собянин стал мэром Москвы

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Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе инаугурации избранный мэр получил должностной знак главы города и произнес присягу. После этого, согласно уставу, мэр считается вступившим в должность.

«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей», — сказал он.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. Сергей Собянин набрал 70,17 процента голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека.

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