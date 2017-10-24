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Собянин заявил о завершении самого сложного этапа «Моей улицы»

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в программе благоустройства столицы завершен самый сложный этап — реконструкция исторического центра. Его слова прозвучали в эфире телеканала Россия 24, передает агентство Москва.

Дальше можно спокойно, планомерно, без всякого надрыва работать по благоустройству наших жилых районов, в которых живет большинство москвичей, — сказал мэр.

Он обратил внимание на то, что идеология и логика развития города изменилась. Москвичи получили возможность сообщать о неправильно припаркованном транспорте и иных вещах, которые не устраивают горожан. Подумайте, это было возможно семь лет тому назад?... все было заставлено машинами кругом, можно было наплевать на все, бросить мусор там, где хочешь, была другая атмосфера, — подчеркнул Собянин.

С 2015 года в Москве реализуется программа благоустройства «Моя улица». Предполагалось, что она продлится до 2018 года. Под нее попадают более четырех тысяч улиц и вылетных магистралей.

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