Сокольническую линию метро продлят на одну станцию

Сокольническую линию метро продлят на еще одну станцию. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова.

«Принято решение мэром о продлении Сокольнической линии на одну станцию с предварительным названием Новомосковская », — рассказал он. Сроки строительства он не огласил.

В начале июня заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин объявил о том, что строительство нового участка на юго-западе Сокольнический линии планируют завершить до конца 2018 года. Линия метро будет продлена на четыре станции от метро «Саларьево» до «Столбово» в Новой Москве.

Предполагается, что функционирование новых станций значительно улучшит транспортное обслуживание территорий Троицкого и Новомосковского административных округов и Новая Москва перестанет стоять в пробках.