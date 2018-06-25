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Сокольническую линию метро продлят на одну станцию

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Сокольническую линию метро продлят на еще одну станцию. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова.

«Принято решение мэром о продлении Сокольнической линии на одну станцию с предварительным названием Новомосковская», — рассказал он. Сроки строительства он не огласил.

В начале июня заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин объявил о том, что строительство нового участка на юго-западе Сокольнический линии планируют завершить до конца 2018 года. Линия метро будет продлена на четыре станции от метро «Саларьево» до «Столбово» в Новой Москве.

Предполагается, что функционирование новых станций значительно улучшит транспортное обслуживание территорий Троицкого и Новомосковского административных округов и Новая Москва перестанет стоять в пробках.

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