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«Сокольникам» вернули исторические детали

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Реставраторы восстановили исторический облик фриза на станции метро «Сокольники». Об этом рассказала главный архитектор проектов реставрации творческих мастерских «Китеж» Анастасия Замаренова в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

По словам Замареновой, для восстановления первоначального вида фриза 1935 года архитекторы изучили все архивные материалы. Она пояснила, что композиция выполнена с элементами экспрессионизма. Поэтому ее автор, скульптор Петр Митковицер не уделял внимания деталям.

«Основная идея заключалась в том, чтобы показать тяжелый массовый безымянный обезличенный труд. По итогам реставрации нам удалось вернуть фризу его исторический облик», — сказала архитектор.

Помимо этого, на станции воссоздали витраж из стекла и металла с изображением красной звезды, а также скульптуры метателя дисков и волейболистки авторства Матвея Манизера.

Станция «Сокольники» была открыта в 1935 году. Именно с нее отправился первый в истории московского метро поезд с пассажирами.

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