Составлен портрет москвича среднего класса

Исследователи Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) причислили к среднему классу москвичей с месячным доходом от 121 тысячи рублей. Об этом сообщает издание «Говорит Москва».

Согласно исследованию, к среднему классу можно причислить потребителей, обладающих «максимальной экономической активностью». «Они предъявляют спрос на товары, которые находятся в ценовом сегменте чуть более среднего, то есть это товары повышенного качества», — пояснили эксперты.

По подсчетам, для регионов средняя зарплата колеблется на уровне около 60 тысяч.

В июне аналитики портала Statista подсчитали, сколько среднему жителю крупных городов мира нужно работать, чтобы купить iPhone X. Согласно исследованию, жителям Москвы для покупки гаджета придется непрерывно работать почти два месяца — 37,3 рабочего дня.