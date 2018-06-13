Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Составлен портрет москвича среднего класса

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Исследователи Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) причислили к среднему классу москвичей с месячным доходом от 121 тысячи рублей. Об этом сообщает издание «Говорит Москва».

Согласно исследованию, к среднему классу можно причислить потребителей, обладающих «максимальной экономической активностью». «Они предъявляют спрос на товары, которые находятся в ценовом сегменте чуть более среднего, то есть это товары повышенного качества», — пояснили эксперты.

По подсчетам, для регионов средняя зарплата колеблется на уровне около 60 тысяч.

В июне аналитики портала Statista подсчитали, сколько среднему жителю крупных городов мира нужно работать, чтобы купить iPhone X. Согласно исследованию, жителям Москвы для покупки гаджета придется непрерывно работать почти два месяца — 37,3 рабочего дня.

Читайте также
Самое читаемое
«Надо, ребята, чтобы я сначала протрезвел»
Откровения обитателей окрестностей метро Курская
14 июня
Футбол им не помеха
Мусульмане вышли на улицы и отметили праздник Ураза-байрам
15 июня
«Нашла себе симпатичную кукарачу»
Что творят в Москве иностранные болельщики: первые кадры
14 июня
«Где-то был сплошной одобрям-с»
Как развивались советские города и почему теперь все должно быть иначе
13 июня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter