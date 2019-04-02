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Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей Москвы

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве чаще всего угоняют автомобили Lexus, Toyota и Kia. Такие данные приводит компания «АльфаСтрахование», проанализировавшая обращения клиентов за 2018 год.

Частота угонов Lexus LX составила 1,76 процента. На втором месте автомобили Toyota Camry (1,05 процента), на третьем Kia Optima (0,96 процента). Также угонщики предпочитают Mazda CX-5 (0,4 процента) и Hyundai Santa Fe (0,35 процента). Кроме того, в десятку вошли Toyota Land Cruiser (0,33 процента), Lexus RX (0,32 процента), Toyota Land Cruiser Prado (0,31 процента), Hyundai Solaris (0,27 процента) и Lexus NX (0,26 процента).

В компании объяснили, что у угонщиков популярны два типа автомобилей. Первый — машины массового сегмента японской либо корейской сборки, запчасти на которые довольно дороги на рынке, а сами машины при этом востребованы. Второй тип – дорогие люксовые внедорожники, которые угоняются для последующей легализации и перепродажи.

В 2017 году также лидировал автомобиль Lexus LX. На втором месте была Toyota Camry, третью строчку рейтинга занимала Mazda CX-5.

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