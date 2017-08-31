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Сотни людей пришли к посольству Мьянмы в Москве в поддержку народа рохинджа

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Несколько сотен человек собрались возле посольства Мьянмы в Москве в знак протеста против угнетения властями этого государства представителей народности рохинджа. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает ТАСС.

«Около посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве собралось несколько сотен человек в поддержку народа рохинджа. В настоящее время собравшиеся не нарушают общественный порядок, задержаний пока нет», — заявил агентству источник в правоохранительных органах. Он добавил, что движение по улице перекрыто.

25 августа боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили на западе Мьянмы нападения на несколько десятков опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений превысило 400 человек.

Рохинджа — этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. Они называют себя коренным населением региона, однако власти страны не признают их своими гражданами. Рохинджа отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи и ограничены в передвижении по стране. Представители народности утверждают, что причина в их вероисповедании — они мусульмане, а большинство в стране составляют буддисты.

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