Сотни тысяч москвичей привились от гриппа в мобильных пунктах

Около 320 тысяч человек воспользовались мобильной вакцинацией от гриппа. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«Закончилась вакцинация против гриппа в центрах госуслуг, мобильных пунктах у метро, МЦК и в ТЦ. В этом году мобильной вакцинацией воспользовались около 320 тысяч человек, на треть больше, чем в прошлом», — написал он.

Мэр добавил, что те, кто не успел привиться, могут сделать это в городских поликлиниках до 6 декабря.

Кампания по мобильной вакцинации «Москва без гриппа» проходила с 20 августа по 28 октября.