Советские кинотеатры превратят москвичей в вуайеристов

Крыши бывших советских кинотеатров в Москве превратят в открытые террасы для отдыха горожан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии. Планируется, что в городе появится 25 культурно-досуговых центров.

«В программе реконструкции — 39 бывших советских кинотеатров, которые превратятся в районные центры шаговой доступности со всей необходимой для семейного отдыха инфраструктурой — кинотеатрами, кафе, магазинами. Большая их часть еще и сможет предложить местным жителям необычное место отдыха — на крыше», — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Планируется, что на крышах будут проводиться лекции, выставки и мастер-классы. «На наших крышах жители смогут на свежем воздухе заниматься спортом, йогой, встречаться с друзьями или просто наслаждаться видами своего района», — уточнил лавный архитектор проекта реконструкции советских кинотеатров Алексей Беляков.

На крышах разобьют цветники, поставят столики и стулья, зонтики для защиты от солнца и шезлонги. Также там установят временные киоски с напитками и едой. Отдохнуть на крышах районных центров можно будет только в теплое время года, зимой их будут закрывать для посещений.