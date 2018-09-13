Советского архитектора обозвали доносчиком и отказали в памятнике

Активисты начали сбор подписей против установки на севере столицы памятника архитектору Каро Алабяну. Автором инициативы стала старший научный сотрудник Музея Москвы Александра Селиванова. Свое мнение на этот счет она выразила в посте в Facebook.

По ее словам, человек, занимавшийся доносительством, участвовавший в репрессиях и разрушивший профессиональную архитектурную среду, не имеет права на памятник. Также Селиванова упомянула о том, что Алабян якобы фальсифицировал архитектурные конкурсы и получал заказы незаконным путем. «В Москве есть только один памятник архитектору — Корбюзье. Ни Мельникову, ни Леонидову, ни Гинзбургу, ни Весниным, ни Жолтовскому. Алабяну не будет!» — заключила она.

В понедельник, 17 сентября, Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям одобрила установку памятника архитектору Каро Алабяну. Финансирование проекта готова взять на себя армянская сторона, сообщал телеканал «Москва 24». Памятник планируется установить на озелененной территории, расположенной вблизи жилого дома № 2 по Малому Песчаному переулку в районе Сокол.

Каро Алабян — советский архитектор, главный архитектор Москвы. В столице при его участии был построен вестибюль станции метро «Краснопресненская».