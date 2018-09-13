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Советского архитектора обозвали доносчиком и отказали в памятнике

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Активисты начали сбор подписей против установки на севере столицы памятника архитектору Каро Алабяну. Автором инициативы стала старший научный сотрудник Музея Москвы Александра Селиванова. Свое мнение на этот счет она выразила в посте в Facebook.

По ее словам, человек, занимавшийся доносительством, участвовавший в репрессиях и разрушивший профессиональную архитектурную среду, не имеет права на памятник. Также Селиванова упомянула о том, что Алабян якобы фальсифицировал архитектурные конкурсы и получал заказы незаконным путем. «В Москве есть только один памятник архитектору — Корбюзье. Ни Мельникову, ни Леонидову, ни Гинзбургу, ни Весниным, ни Жолтовскому. Алабяну не будет!» — заключила она.

В понедельник, 17 сентября, Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям одобрила установку памятника архитектору Каро Алабяну. Финансирование проекта готова взять на себя армянская сторона, сообщал телеканал «Москва 24». Памятник планируется установить на озелененной территории, расположенной вблизи жилого дома № 2 по Малому Песчаному переулку в районе Сокол.

Каро Алабян — советский архитектор, главный архитектор Москвы. В столице при его участии был построен вестибюль станции метро «Краснопресненская».

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