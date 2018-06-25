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Современных автобусов в Москве станет еще больше

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Москва получит 768 новых автобусов до конца 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В автопарк Мосгортранса поступит 571 автобус экологического класса «Евро-5», в парки коммерческих перевозчиков — 197. Они обновят действующий подвижной состав и выйдут на новые маршруты.

«Транспорт будет отвечать самым высоким требованиям с точки зрения удобства для пассажиров. Автобусы оснастят системами видеонаблюдения, спутниковой навигации, климат-контролем пассажирского салона и кабины водителя, медиаэкранами и слотами для зарядки мобильных устройств», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Все автобусы будут низкопольными. В них появятся откидные пандусы и крепления для инвалидных кресел.

Автобусный парк Мосгортранса уже обновлен на 90 процентов. Эксплуатация автобусов экологических классов «Евро-2» и ниже в Москве полностью прекращена. Большую часть парка городского и коммерческих перевозчиков составляют автобусы экологического класса «Евро-5».

Ежедневно общественный транспорт Москвы перевозит порядка 6,5 миллиона человек.

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