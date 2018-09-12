Создателей граффити обяжут отчитываться перед депутатами

Планы уличных художников по нанесению граффити в городе будут рассматривать заседаниях архитектурного совета столицы при участии представителя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Об этом сообщил председатель комиссии Евгений Герасимов, передает РИАМО.

«Мной было направлено большое количество обращений в Москомархитектуру, чтобы упорядочить деятельность художников-граффитистов в Москве. В итоге Москомархитектура утвердила, что работу таких художников будут рассматривать на художественном совете архитектурного совета Москвы и предложила нам направить кандидатуру», — рассказал он.

Герасимов подчеркнул, что нанесение граффити в городе должен кто-то контролировать и предложил свою кандидатуру.

В мае Мосгордума приняла закон, который регулирует правила размещения граффити на фасадах столичных домов. По этому закону, нанесение рисунков должно быть согласовано с мэрией. Художники, которые незаконно разрисовали стены, будут обязаны удалить изображения в установленный властями срок.