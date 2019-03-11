Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Сожжение автомобиля ради освобождения парковки сочли нормой

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен горящий на парковке около жилых многоэтажных домов автомобиль. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте pavshinka_online.

По данным авторов публикации, инцидент произошел в подмосковном Красногорске на Павшинском бульваре в районе дома № 5. Сообщается, что неизвестные подожгли рекламную «ГАЗель». На кадрах видно пылающее транспортное средство, к которому уже прибыли пожарные.

«Кто-то избавляется от конкурентов или желает освободить еще одно парковочное место?» — говорится в подписи к ролику.

Пользователи сети в комментариях подтвердили, что на месте пожара действительно уже на протяжении долгого времени стоял автомобиль с рекламной вывеской. Также некоторые заметили, что в микрорайоне Павшинская пойма актуальна проблема с парковочным пространством.

Некоторые местные жители пожаловались на большое количество грузовых автомобилей и положительно оценили произошедшее. «Очень много их (грузовиков — прим. МОСЛЕНТЫ) появляться стало. Они ставят так, что торчит на дороге хвост или перекрывает обзор пешеходов», — высказался один. «Надеюсь, это будет показательным уроком остальным владельцам ГАЗелей и грузовиков», — отметил другой.

Читайте также
Самое читаемое
«Самые расистские установки — у русских женщин на детских площадках»
С чем сталкиваются мигранты в Москве
13 марта
«Танцевала даже перед якудза»
Как школьная учительница из Москвы превратилась в знаменитую танцовщицу бурлеска
11 марта
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter