Сожжение автомобиля ради освобождения парковки сочли нормой

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен горящий на парковке около жилых многоэтажных домов автомобиль. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте pavshinka_online.

По данным авторов публикации, инцидент произошел в подмосковном Красногорске на Павшинском бульваре в районе дома № 5. Сообщается, что неизвестные подожгли рекламную «ГАЗель». На кадрах видно пылающее транспортное средство, к которому уже прибыли пожарные.

«Кто-то избавляется от конкурентов или желает освободить еще одно парковочное место?» — говорится в подписи к ролику.

Пользователи сети в комментариях подтвердили, что на месте пожара действительно уже на протяжении долгого времени стоял автомобиль с рекламной вывеской. Также некоторые заметили, что в микрорайоне Павшинская пойма актуальна проблема с парковочным пространством.