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Спасатели и священник вытащили из пруда коня

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Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» и священнослужитель достали из пруда провалившегося под лед коня по кличке Космос. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Инцидент произошел в деревне Смена Сергиево-Посадского района на территории приусадебного участка. Конь по кличке Космос провалился в пруд, и сначала хозяева пытались достать его оттуда сами. После тщетных попыток они обратились к спасателям.

Священник местного храма, услышав крики, также прибежал на помощь. Чтобы достать коня из воды, спасатели обвязали его веревками.

«Совместными усилиями Космоса удалось вернуть на землю», — говорится в сообщении.

В ноябре сообщалось, что московские спасатели освободили утку и лебедя, которые вмерзли лапами в лед на московских прудах.

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