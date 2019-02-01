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Спасение лисицы из Москвы-реки сняли на видео

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Сотрудникам МЧС удалось спасти лисицу, которая застряла на льдине в Москве-реке около Павелецкой набережной. Видеозапись с места происшествия опубликована в четверг, 7 февраля, на сайте телеканала «Звезда».

На кадрах видно, как хищница убегает от спасателей, которые пытаются поймать ее при помощи сетки.

В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы подтвердили, что лису поймали, и сообщили, что везут ее в центр передержки под Яхромой в Московской области. «Животное будет осматривать ветеринар. Внешних повреждений пока не обнаружено, но животное испытало стресс», — уточнил собеседник телеканала.

6 февраля стало известно о том, что на льдине в Москве-реке около Павелецкой набережной застряла лисица. Сообщалось, что животное вело себя агрессивно и у него была ранена лапа.

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