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Специалисты по радиационной безопасности успокоили москвичей

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Специалисты проверили уровень радиации в Москве после сообщений о выбросах радиоактивного вещества на Южном Урале, превышений предельно допустимой концентрации нет. Об этом сообщили РИА Новости в столичном управлении МЧС.

«По информации, полученной из Радона (научно-исследовательский центр по обезвреживанию радиоактивных отходов и охране окружающей среды), превышений нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее Росгидромет опубликовал отчет, где сообщалось об экстремально высоком загрязнении окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106 в Челябинской области в сентябре-октябре. Самое сильное отклонение от нормы зафиксировали в районе поселка Аргаяш — в 986 раз выше по сравнению с прошлым месяцем.

С 29 сентября по 3 октября, по данным Росгидромета, рутений фиксировали на территории стран Европы, в частности, во Франции и Германии, однако его концентрация была безвредной. Источник загрязнения пока не найден.

Рутений-106 используется при раковой терапии, реже — как топливо в термоэлектрических генераторах космических спутников, также радиоактивный рутений может вырабатываться при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.

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