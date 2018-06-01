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Власти Москвы не поверили в увольнение педагога за поход на спектакль по Хаксли

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Департамент образования Москвы проверяет информацию об увольнении педагога школы, которая сводила учеников на спектакль по роману «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли в театр «Модерн». Об этом сообщил заместитель руководителя департамента Игорь Павлов, передает агентство «Москва».

«Мы оперативно связались с художественным руководителем театра „Модерн“ Юрием Вячеславовичем Грымовым. К сожалению, он не смог сообщить нам координаты школы или педагога. Мне трудно предположить, что в современной московской школе возможно увольнение педагога за его культурные предпочтения», — сказал он.

Павлов отметил, что 3 мая департаментом образования и департаментом культуры Москвы был подписан совместный приказ о реализации проекта «Театр в школе». Он предусматривает проведение театрами спектаклей и мастер-классов непосредственно в школах. «Поэтому если бы у нас была конкретная информация от руководства театра „Модерн“, мы бы смогли более детально и глубоко разобраться в ситуации», — отметил он.

6 июня сообщалось, что преподавательницу одной из московских школ уволили после того, как она сводила школьников в театр «Модерн» на спектакль «О дивный новый мир» по роману писателя Олдоса Хаксли. Руководитель театра Юрий Грымов уточнил, что пока ему не известны номер школы и фамилия директора, но театр собирается выяснить эти данные и разобраться в ситуации.

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