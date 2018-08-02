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Спрятанный перед Смутой клад обнаружили в Подмосковье

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Сотрудники Института археологии РАН обнаружили в Павлово-Посадском районе Подмосковья клад начала XVII века. Об этом сообщили в пресс-службе института, передает агентство «Москва».

Клад состоит из керамического сосуда с 623 серебряными монетами эпохи царствований Ивана Грозного и Бориса Годунова. Почти все монеты в нем новые, не успевшие побывать в обращении. Исследователи сделали вывод, что он был спрятан незадолго до Смутного времени — примерно в 1601-1603 годах.

По словам археологов, сохранность находки позволяет воссоздать обстоятельства, в которых он был спрятан, а также нарисовать портрет его хозяина. «Всего в кубышке археологи нашли 6 рублей 23 копейки. По тем временам это была довольна большая сумма, на которую можно было построить дом или купить рабочую лошадь с коровой», — отметили в институте.

Как предполагают исследователи, клад мог быть собран в результате удачной торговли, например, продажи урожая. В 1602-1603 годах цены на хлеб в Москве выросли более чем в 20 раз. Возможно, владелец клада успел воспользоваться этим скачком цен.

После изучения клад будет передан в один из государственных музеев Москвы или Подмосковья, заключили в пресс-службе.

В июле столичные археологи обнаружили артефакты времен XVII века. Фрагменты горшков, две монеты и 55 фрагментов печных изразцов были обнаружены во время ремонта коммуникаций на Ивановской горке.

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