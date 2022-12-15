«Самый ценный ресурс — это врачи». На западе столицы открылся новый медцентр «СМ-Клиника». Как это поможет москвичам?

Есть в составе холдинга «СМ-Клиника» и собственная служба скорой медицинской и неотложной помощи с линейной, реанимационной и педиатрической бригадами. Они перевозят пациентов в стационары холдинга или в городские — на госпитализацию и процедуры, причем по территории не только Москвы, но и Московской области и других регионов страны.

Ценнейший ресурс — врачи

«Ну и, конечно, ценнейший ресурс наших клиник — это врачи, — уверена Ирина Нетруненко. — Именно от их профессионализма и отношения к пациентам в первую очередь зависит доверие людей к клинике». Примерно 40 процентов медицинского персонала холдинга — доктора и кандидаты наук, научные сотрудники, доценты и профессора, врачи высшей, I и II категорий, заслуженные врачи РФ.

«У нас работают настоящие профессионалы своего дела — ответственные, неравнодушные, внимательные. На протяжении 20 лет с момента создания холдинга его девиз — «Здоровье пациента превыше всего», — говорит Ирина Нетруненко. — Нашим врачам важно, чтобы люди выходили от них здоровыми».

По ее словам, в «СМ-Клинике» весьма серьезно подходят к найму и дальнейшему развитию человека в компании, предоставляя ему возможность наращивать компетенции или занять руководящую должность. А взаимодействие «СМ-Клиники» с крупными государственными вузами, такими как Первый МГМУ имени Сеченова, РУДН и другими, помогает сотрудникам повышать квалификацию: работать над диссертациями, монографиями, проходить дополнительное обучение в системе непрерывного медицинского образования. У них есть возможность в режиме реального времени получать консультации и проводить консилиумы с профессурой, научной элитой страны. Кроме того, в холдинге функционирует собственный учебный центр.

По словам Ирины Нетруненко, почти 90 процентов специалистов компании трудятся только в «СМ-Клинике», не совмещая эту работу с работой в других медицинских организациях. Для современных российских реалий это весьма высокий показатель.

Залог успеха

Заместитель генерального директора по медицине «СМ-Клиники» рассказала, что за 2021 год медцентры холдинга посетило более 600 тысяч пациентов. Причем почти 90 процентов пациентов, по ее словам, приходят минимум два раза и более, а количество обращений в центры ежегодно увеличивается на 25 процентов.