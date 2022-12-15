«Самый ценный ресурс — это врачи». На западе столицы открылся новый медцентр «СМ-Клиника». Как это поможет москвичам?
Холдинг «СМ-Клиника» открыл в столице многопрофильный центр на улице Академика Анохина. Он стал третьим и самым крупным центром «СМ-Клиники» в ЗАО Москвы. Его площадь — более 6,7 тысячи квадратных метров. Пациентам доступны прием у врачей различного профиля, самое современное оборудование, исследования, диспансеризация и скорая помощь. Кроме того, в ближайшее время здесь будет открыт первый в этом округе круглосуточный стационар холдинга. Кому поможет новый семейный медцентр и почему количество обращений в «СМ-Клинику» ежегодно увеличивается на четверть — в материале «Мосленты».
В состав холдинга «СМ-Клиника», который отметил в этому году 20-летний юбилей, входят 27 клиник в пяти регионах страны — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Рязани и Иваново. Новые подразделения открываются в компании ежегодно. Только за последний месяц в состав холдинга вошли два новых медицинских центра — клиника для взрослых в Сретенском тупике и крупная семейная клиника на улице Академика Анохина.
Оборудование экспертного класса, исследования и диспансеризация
Крупные медицинские компании стараются уделять особое внимание закупкам оборудования, его обслуживанию, подбору врачей и лаборантов, которые умеют работать на новых современных аппаратах.
«Мы внимательно отслеживаем новинки рынка медицинской техники и традиционно стараемся закупать для своих клиник оборудование экспертного класса», — говорит Ирина Нетруненко, заместитель генерального директора холдинга «СМ-Клиника».
Так, в новой клинике на улице Академика Анохина уже сейчас можно сделать УЗИ, в том числе сердца и сосудов, пройти различные функциональные исследования — например, ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД, ЭЭГ. Эндоскопические исследования, такие как гастро- и колоноскопия, могут быть сделаны за одно посещение, в том числе с седацией.
Совсем скоро здесь будут установлены МРТ, КТ и рентген-аппараты экспертного класса от ведущих мировых производителей. По словам Ирины Нетруненко, здесь хорошо понимают, что точная диагностика — одна из главных составляющих успеха в лечении.
Фото: Пресс-служба «СМ-Клиники»
Наличие у клиники собственной лаборатории, оборудованной по последнему слову техники, — это всегда большой плюс. Врачи, направляющие пациента на анализы, могут быть уверены и в точности исследований, и в том, что результаты будут получены оперативно. Лабораторные исследования в «СМ-Клинике» выполняются в собственном лабораторно-диагностическом центре, который успешно функционирует уже 13 лет. «Все процессы здесь автоматизированы, начиная от сортировки анализов, поступающих в лабораторию, и заканчивая трековой системой. Это помогает сократить время выполнения исследований и минимизировать риск ошибок», — комментирует Ирина Нетруненко.
Пациентам «СМ-Клиники» доступно более 3500 видов лабораторных исследований: от общего клинического анализа крови до онкомаркеров, генетических, иммунологических, гормональных исследований крови и других.
Сдать анализы можно ежедневно в любой клинике холдинга, в удобное для работающих людей время: например, в новом медицинском центре на улице Академика Анохина прием анализов осуществляется с 8.00 до 21.00.
«Кроме того, нам очень важен комфорт пациента, — говорит Ирина Нетруненко. — Например, многие малыши боятся сдавать кровь, поэтому в детских отделениях холдинга им предлагается пройти эту процедуру в VR-очках. В результате стрессовая ситуация превращается в игру».
Как известно, многие заболевания лечатся гораздо эффективнее, если они «пойманы» на ранних стадиях. Регулярные профилактические осмотры позволяют получить не только всю необходимую информацию о своем здоровье, но и необходимые рекомендации относительно здорового образа жизни.
В «СМ-Клинике» предлагаются различные варианты чекапов по отдельным медицинским направлениям.
Пациентам доступны программы диспансеризации по гастроэнтерологии, кардиологии, иммунологии, эндокринологии, гинекологии, урологии и другим направлениям. Это позволяет своевременно предотвратить многие серьезные заболевания, увидеть патологию на начальной стадии. Разработкой программ занимаются ведущие специалисты холдинга, включая профессорский состав. Предлагаемые варианты чекапов строго выверены и покрывают все возрастные группы пациентов.
Широкий профиль, врач на дом и скорая помощь
Многопрофильные медицинские центры удобны прежде всего тем, что практически все услуги можно получить в одном месте в удобное время. Сдать анализы, обследоваться на предмет различных заболеваний, получить консультацию нужного специалиста, пройти необходимые лечебные процедуры — все это можно сделать максимально быстро и в комфортных условиях, обратившись в любое подразделение «СМ-Клиники». Помимо стандартного набора врачей — терапевтов, педиатров, хирургов, неврологов, гастроэнтерологов — прием ведут специалисты редких направлений: онкологи, трансфузиологи, ревматологи, гематологи и другие.
охватывают врачи нового медцентра «СМ-Клиника» на улице Академика Анохина
Если состояние здоровья или другие обстоятельства не позволяют пациенту посетить клинику, можно воспользоваться услугой вызова врача на дом, в том числе и врача узкой специальности. Опытный специалист оперативно приедет к больному, проведет тщательный осмотр и даст подробные рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению. Выездные специалисты могут сделать ЭКГ, УЗИ и даже ЭЭГ на дому, медицинские сестры могут приехать к пациенту и взять необходимые анализы.
Ирина Нетруненко, заместитель генерального директора холдинга «СМ-Клиника» по медицине
Фото: Пресс-служба «СМ-Клиники»
Есть в составе холдинга «СМ-Клиника» и собственная служба скорой медицинской и неотложной помощи с линейной, реанимационной и педиатрической бригадами. Они перевозят пациентов в стационары холдинга или в городские — на госпитализацию и процедуры, причем по территории не только Москвы, но и Московской области и других регионов страны.
Ценнейший ресурс — врачи
«Ну и, конечно, ценнейший ресурс наших клиник — это врачи, — уверена Ирина Нетруненко. — Именно от их профессионализма и отношения к пациентам в первую очередь зависит доверие людей к клинике». Примерно 40 процентов медицинского персонала холдинга — доктора и кандидаты наук, научные сотрудники, доценты и профессора, врачи высшей, I и II категорий, заслуженные врачи РФ.
«У нас работают настоящие профессионалы своего дела — ответственные, неравнодушные, внимательные. На протяжении 20 лет с момента создания холдинга его девиз — «Здоровье пациента превыше всего», — говорит Ирина Нетруненко. — Нашим врачам важно, чтобы люди выходили от них здоровыми».
По ее словам, в «СМ-Клинике» весьма серьезно подходят к найму и дальнейшему развитию человека в компании, предоставляя ему возможность наращивать компетенции или занять руководящую должность. А взаимодействие «СМ-Клиники» с крупными государственными вузами, такими как Первый МГМУ имени Сеченова, РУДН и другими, помогает сотрудникам повышать квалификацию: работать над диссертациями, монографиями, проходить дополнительное обучение в системе непрерывного медицинского образования. У них есть возможность в режиме реального времени получать консультации и проводить консилиумы с профессурой, научной элитой страны. Кроме того, в холдинге функционирует собственный учебный центр.
По словам Ирины Нетруненко, почти 90 процентов специалистов компании трудятся только в «СМ-Клинике», не совмещая эту работу с работой в других медицинских организациях. Для современных российских реалий это весьма высокий показатель.
Залог успеха
Заместитель генерального директора по медицине «СМ-Клиники» рассказала, что за 2021 год медцентры холдинга посетило более 600 тысяч пациентов. Причем почти 90 процентов пациентов, по ее словам, приходят минимум два раза и более, а количество обращений в центры ежегодно увеличивается на 25 процентов.
Фото: Пресс-служба «СМ-Клиники»
«Люди хотят получать качественную медицинскую помощь при максимальной экономии времени и в комфортных условиях, и мы им это предоставляем, — говорит Ирина Нетруненко. — В холдинге постоянно работают над повышением сервисной составляющей. Тщательно продумываются все моменты инфраструктуры: в клиниках работают кафе, где можно вкусно и недорого перекусить, функционируют аптеки с большим выбором лекарств».
Если говорить о новой клинике на улице Академика Анохина, то совсем скоро она приобретет семейный формат — откроется детское отделение, и специалисты холдинга прогнозируют, что существенную часть аудитории составят юные пациенты.
В новом медцентре будет все для комфортного пребывания родителей с детьми. Кроме того, эксперты отрасли отмечают, что при растущем в столице спросе на качественные медицинские услуги очень удачно выбрано место. Это густонаселенный район, рядом — станция метро «Юго-Западная», близко от популярных автомобильных трасс — проспекта Вернадского, Ленинского проспекта, Рублевского и Можайского шоссе. Поэтому обращаться в новый медцентр «СМ-Клиника» на улице Академика Анохина смогут жители не только Москвы, но и запада и юго-запада Московской области.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом
Рекламодатель — ИП Смыслов Дмитрий Николаевич